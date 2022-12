Telangana Fire : एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा होरपळून मृत्यू, मृतांमध्ये 2 चिमुरड्यांचा समावेश

Telangana Fire News: तेलंगाणा राज्यातून एक धक्कादायक तितकीच हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. मचरियल जिल्ह्यातील व्यंकटपूर गावात एका घराला भीषण आग लागून एकाच कुटुंबातील 6 जणांचा होळपळून मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन चिमुरड्यांचा समावेश आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री ही घटना घडली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंडामारी सर्कलमधील व्यंकटपूर येथे शुक्रवारी मध्यरात्री घडली. घराला आग लागली तेव्हा घरातील सर्व जण गाढ झोपेत होते. सर्वाचा झोरपळून मृत्यू झाला. शिवैया (50), त्याची पद्मा (45), पद्माची भाची मोनिका (23), दोन मुली, आणि एक नातेवाईक अशा सहा जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे.

घटनेचे माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. शिवैया यांचं घर जळून खाक झालं होतं. पोलिसांनी सहा मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत.

पोलिस उपायुक्त अखिल महाजन यांनी सांगितलं, की शॉर्ट सर्किटमुळे शिवैया यांच्या घराला आग लागली असावी, त्या दिशेने तपास सुरू आहे. पोलिसांनी सर्व मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले आहेत.

Six were burnt alive in a tragic fire accident in the Mancherial district of #Telangana. Deceased include two toddlers. Incident reported in Gudipelli village under the Mandamarri manual. Cause of the fire is under investigation. pic.twitter.com/5wWXjrPvrn

