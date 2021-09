नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांनी 6 संशयित दहशतवाद्यांना अटक (6Terrorists Arrested) केली आहे. हे दहशतवादी देशातील अनेक ठिकाणी हल्ले करण्याची योजना आखत होते, असा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. यातील दोघे पाकिस्तानशी संबंधित (Pakistani Terrorists) आहेत. दिल्ली पोलिसांनुसार अटक करण्यात आलेल्या 6 पैकी 2 जणांनी पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISI कडून ( ISI Terrorists) प्रशिक्षण घेतले आहे. तसेच त्यांचा अंडरवर्ल्डशी (Underworld) देखील संबंध आहे. या सर्वांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि स्फोटकेही जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Terrorists Arrested: six Arrested Terrorists Including Two Pakistani Terrorists; Major action by Delhi Police)Also Read - Leena Maria Paul arrested: अभिनेत्रीला बेड्या, पतीसोबत केलं धक्कादायक कृत्य

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने यूपी एटीएससह प्रयागराजवर (Prayagraj) छापा टाकून या सर्वांना पकडले आहे. प्रयागराजच्या करेलीमध्ये हे लोक उपस्थित होते. दिल्ली पोलिसांनुसार हे सर्वजण देशात दहशतवादी कारवाया करण्याचा कट रचत होते. तसेच अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींना देखील लक्ष्य केले जाणार होते. देशातील वातावरण खराब कराण्याचा त्यांचा उद्देश होता.

We have arrested one Sameer from Kota, two persons arrested from Delhi and three people arrested from Uttar Pradesh. Out of the 6 people, two were taken to Pakistan via Muscat where they were trained in explosives &firearms including AK-47 for 15 days: Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/eBuiPlFhUz

— ANI (@ANI) September 14, 2021