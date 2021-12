श्रीनगर: श्रीनगरमधील जेवन येथील पंथा चौक (Zewan in Pantha Chowk area of Srinagar) परिसरात सोमवारी संध्याकाळी दहशतवाद्यांनी पोलिसांच्या वाहनावर मोठा हल्ला ( Terrorists Attack) केला. पोलिसांच्या बसवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार (Terrorists firing) केला असून त्यात 14 जवान जखमी झालेत. सर्व जखमी जवानांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून परिसरात नाकाबंदी करण्यात आली आहे. (Terrorist attack in Srinagar, firing of terrorists on police van, Two police killed, 12 policemen injured)Also Read - Breaking News Live Updates: पर्यटन स्थळ असेलल्या माथेरानमध्ये महिलेची निर्घृण हत्या, लॉजमध्ये आढळला शिर नसलेला मृतदेह

#UPDATE Srinagar Terror Attack | Among the injured police personnel, one ASI & a Selection Grade Constable succumbed to their injuries: Kashmir Zone Police

Also Read - Breaking News Live Updates: 'म्हाडा' पेपरफुटी प्रकरणातील सहा आरोपींना 18 डिसेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी

श्रीनगर दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या ताज्या माहितीनुसार, काश्मीर झोन पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की जखमी पोलिसांमधील एक ASI आणि एक सिलेक्शन ग्रेड हवालदार हे शहीद झाले आहेत. पुढील तपशीलाची प्रतीक्षा आहे. या दहशतवादी हल्ल्यापूर्वी श्रीनगरच्या बाहेरील दुसऱ्या एका घटनेत सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले होते. Also Read - ST Workers Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपर्यंत कामावर आल्यास निलंबन मागे, नाहीतर...; परिवहनमंत्र्यांचा पुन्हा इशारा

माहितीनुसार श्रीनगर शहराच्या बाहेरील भागातून बस पोलीस मुख्यालयाकडे जात असताना दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर सशस्त्र पोलिसांच्या बसवर गोळीबार केला. सायंकाळी पांथा चौक परिसरातील जेवन येथे ही घटना घडली. या भ्याड हल्ल्यात दोन पोलिसांचा मृत्यू झाला असून 12 जखमींना पोलिसांना विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी परिसराची नाकेबंदी करून शोध मोहीम राबवली जात आहे. घटनेशी संबंधित सविस्तर माहितीची प्रतीक्षा आहे.

J&K: Viral pictures from the spot of Srinagar terrorist attack emerge. Source of the pictures is unknown, however, confirmed by Police Sources.

One ASI & a Selection Grade Constable have succumbed to their injuries in the attack. pic.twitter.com/CHYimL95wD

— ANI (@ANI) December 13, 2021