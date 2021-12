श्रीनगर: श्रीनगरमधील जेवन येथील पंथा चौक (Zewan in Pantha Chowk area of Srinagar) परिसरात सोमवारी संध्याकाळी दहशतवाद्यांनी पोलिसांच्या वाहनावर मोठा हल्ला ( Terrorists Attack) केला. पोलिसांच्या बसवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार (Terrorists firing) केला असून त्यात 14 जवान जखमी झालेत. सर्व जखमी जवानांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून परिसरात नाकाबंदी करण्यात आली आहे. (Terrorist attack in Srinagar, firing of terrorists on police van, Two police killed, 12 policemen injured)Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यात हळूहळू पसरतोय Omicron? कोल्हापूरात आढळला पहिला संशयित रुग्ण

श्रीनगर दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या ताज्या माहितीनुसार, काश्मीर झोन पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की जखमी पोलिसांमधील एक ASI आणि एक सिलेक्शन ग्रेड हवालदार यांचा मृत्यू झाला आहे. पुढील तपशीलाची प्रतीक्षा आहे. या दहशतवादी हल्ल्यापूर्वी श्रीनगरच्या बाहेरील दुसऱ्या एका घटनेत सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले होते.

Terrorists fired upon a police vehicle near Zewan in Pantha Chowk area of Srinagar. 14 personnel injured in the attack. All the injured personnel evacuated to hospital. Area cordoned off. Further details shall follow: Kashmir Zone Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/IfEXEh3wii — ANI (@ANI) December 13, 2021

माहितीनुसार श्रीनगर शहराच्या बाहेरील भागातून बस पोलीस मुख्यालयाकडे जात असताना दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर सशस्त्र पोलिसांच्या बसवर गोळीबार केला. सायंकाळी पांथा चौक परिसरातील जेवन येथे ही घटना घडली. या भ्याड हल्ल्यात दोन पोलिसांचा मृत्यू झाला असून 12 जखमींना पोलिसांना विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी परिसराची नाकेबंदी करून शोध मोहीम राबवली जात आहे. घटनेशी संबंधित सविस्तर माहितीची प्रतीक्षा आहे.

या दहशतवादी हल्ल्यापूर्वी आज श्रीनगरच्या बाहेरील दुसऱ्या एका घटनेत सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवादी मारले गेले. जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरच्या बाहेरील भागात सोमवारी सुरक्षा दलांनी दोन दहशतवाद्यांना चकमकीत ठार केले. रंगरेथ भागात ही चकमक झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. काश्मीर झोन पोलिसांनी ट्विटरवरुन ही माहिती दिली आहे.