Elon Musk : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्लाचे सीईओ (Tesla CEO) एलोन मस्क (Elon Musk) 36 हजार कोटींचा मार्केट रेट असलेला मँचेस्टर युनायटेड (Manchester United) हा फुटबॉल क्लब (football club) विकत घेत आहे. त्यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. "मी मँचेस्टर युनायटेड विकत घेत आहे, तुमचे स्वागत आहे," असे ट्विट मस्क यांनी केले आहे.

मस्क यांच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर युजर्सनी अनेक प्रश्न विचारले. याआधीही मस्क यांनी ट्विटर विकत घेण्याबाबत पोस्ट केली होती, मात्र हा करार होऊ शकला नाही. अशा स्थितीत मस्क मँचेस्टर युनायटेडला विकत घेण्याबाबत किती गंभीर आहे हे सांगणे कठीण आहे. मँचेस्टर युनायटेड क्लब सध्या अमेरिकन ग्लेसर कुटुंबाच्या मालकीचा आहे. मस्कच्या मँचेस्टर युनायटेड क्लबच्या खरेदीवर ग्लेझर कुटुंबाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

मँचेस्टर युनायटेड हा जगातील सर्वोत्तम फुटबॉल क्लबपैकी एक आहे. क्लबने 13 वेळा प्रीमियर लीगचे विजेतेपद आणि तीन वेळा UEFA चॅम्पियन्स लीगचे विजेतेपद जिंकले आहे. याशिवाय हा क्लब 20 वेळा इंग्लंडचा चॅम्पियनही ठरला आहे.

