नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोना (Corona) अटोक्यात येत नाही तोपर्यंत ब्लॅक फंगस (black fungus) म्हणजेच म्युकरमायकोसिस (mucor mycosis) आजाराने हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. देशातील अनेक राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे पण याच दरम्यान म्युकरमायकोसिस आजाराने सर्वांची चिंता वाढवली आहे. महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिस आजाराने 90 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये देखील अनेकांना या आजारामुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. याच दरम्यान केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या (Union Health Ministry) सल्ल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये म्युकरमायकोसिसला साथीचा आजार म्हणून घोषित (mucor mycosis notifiable disease) करण्यात आले आहे.

म्युकरमायकोसिस आजाराच्या वाढत्या प्रकरणांची दखल घेत केंद्र सरकारनने या आजाराचा समावेश साथरोग कायद्यामध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. म्युकरमायकोसिसला साथरोग कायदा 1897 (Epidemic Diseases Act 1897) अंतर्गत अधिसूचित करण्याची सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिली. यानुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, ओडिशा, आसाम, पंजाब या राज्यांमध्ये म्युकरमायकोसिस आजार साथरोग कायद्याअंतर्गत अधिसूचित करण्यात आला आहे. तर हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांनी आधीच म्युकरमायकोसिस आजाराला साथीचा आजार म्हणून घोषित केले आहे.

Union Health Ministry urged States to make mucormycosis a notifiable disease under the Epidemic Diseases Act 1897 Also Read - कोरोनाचा प्रकोप सुरुच! अवघ्या 13 तासांत एकाच कुटुंबातल्या तिघांचा मृत्यू

