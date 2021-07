नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचीची तिसरी लाट (Corona Third Wave in India) ऑगस्टमध्ये येण्याची शक्यता असून ती सप्टेंबरमध्ये शिखरावर (Third Wave Peak in September) जाण्याची शक्यता आहे. एसबीआय रिसर्चने (SBI Research) सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.‘कोविड -19: द रेस टू फिनिशिंग लाइन’(‘Covid-19: The Race to the Finishing Line’) या शीर्षकाखाली प्रकाशित झालेल्या या अहवालात भारतातील दुसर्‍या लाटेविषयी माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, दुसरी लाट 7 मे रोजी शिखरावर होती. भारतात कोरोनाची दुसरी लाट एप्रिलमध्ये आली आणि मे महिन्यात ती शिखरावर होती. यामुळे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ आणि इतर राज्यांतील हजारो कुटुंबे प्रभावित झाली. (Third wave of covid-19 in India will come in August and it will peak in September)

अहवालात पुढे म्हटले आहे की, सध्याच्या आकडेवारीनुसार जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात सुमारे 10,000 नवीन केसेस भारतात येऊ शकतात. तर ऑगस्टच्या दुसर्‍या तिसऱ्या आठवड्यापासून कोरोना केसेस वाढण्यास सुरुवात होऊ शकते. संशोधनानंतर एसबीआयने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, 21 ऑगस्टनंतर कोविड-19ची तिसरी लहर वाढू लागेल. लोकांना इशारा देताना अहवालात म्हटले आहे की, भारतात कोविड -19ची तिसरी लाट ऑगस्टमध्ये येईल आणि सप्टेंबरमध्ये ती शिखरावर असेल. (Third wave of covid-19 in India will come in August and it will peak in September)

दरम्यान, देशात गेल्या 24 तासात 39,796 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली. यामुळे आतापर्यंत देशभरात कोरोनाबाधिक रुग्णांची संख्या 3 कोटी 05 लाख 85 हजरा 229 वर पोहोचली आहे. दरम्यान, गेल्या 24 तासात देशाात 723 रुग्णांचा कोरोनामुळं मृत्यू झाला त्यामुळं देशातील कोरोना बळींचा एकूण आकडा 4 लाख 02 हजार 728 एवढा झाला आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सोमवारी सकाळी 8 वाजेपर्यंत जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात सध्या उपचार घेत असलेल्या रूग्णांची संख्या कमी होऊन 4 लाख 82 हजार 71 झाली आहे. ही संख्या एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांच्या 1.58 टक्के आहे. तर रिकव्हरी रेट 97.11 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानुसार 24 तासांच्या कालावधीत उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येत 3 हजार 279 ने घट झाली आहे.