नवी दिल्ली: देशात कोरोनाच्या (Coronavirus) रुग्णसंख्येत मोठी घट झाली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत असल्याचं चित्र दिसत असलं तरी तसं नसल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप संपलेले नाही, असा इशारा केंद्र सरकारनं (Central Government) दिला आहे. त्यात कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेबाबत (Third Wave of Corona) मोठा दावा केला जात आहे. देशात ऑगस्टपर्यंत तिसरी लाट येणार असल्याचा दावा एसबीआय रिसर्चच्या (SBI Research Report) अहवालात करण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होईल, असं देखील सांगण्यात आलं आहे. तिसऱ्या लाटेचा पीक हे दुसर्‍या लाटेपेक्षा दुप्पट किंवा 1.7 पट जास्त असेल, असं अहवालात म्हटलं आहे.

'कोविड -19 : द रेस टू फिनिशिंग' (Covid-19: The Race to Finishing) या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. ऑगस्ट महिन्यात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ होण्यास सुरूवात होईल. त्यानंतर मात्र, सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेचा आणखी कहर वाढणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

कोविड प्रोटोकॉलचे योग्य प्रकारे पालन केले नाही तर….

डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नोलॉजीने (Department of Science and Technology) गेल्या वर्षी कोरोना संक्रमण प्रकरणांचा अंदाज लावण्यासाठी एक पॅनलची स्थापना केली होती. हे पॅनल कोरोना संक्रमणाचा अंदाज घेण्यासाठी मॅथमेटिकल मॉडल या माध्यमाचा वापर करते. आता हे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेवर पॅनेलचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कोविड प्रोटोकॉलचे योग्य प्रकारे पालन केलं नाही तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये तिसरी लाट आणखी मोठा कहर करू शकते. असं वैज्ञानिकांनी मत व्यक्त केलं आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत दररोज नवीन प्रकरणांची संख्या 10 हजारांवर येईल. ऑगस्टच्या दुसर्‍या पंधरवड्यापासून ते पुन्हा वाढण्यास सुरूवात होईल.

दरम्यान, दुसर्‍या लाटेचा पीक मेच्या तिसर्‍या आठवड्यात आलं होतं. 6 मे रोजी भारतात संसर्गाची सुमारे 4,14,000 नवे रुग्ण समोर आले होते. एका दिवसात संक्रमित होण्याची ही सर्वाधिक संख्या होती. या काळात महाराष्ट्रासह दिल्ली, आणि केरळसारख्या मोठ्या राज्यांत परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली होती.