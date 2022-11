Vikram S Kirloskar Passes Away: 'टोयोटा' इंडियाचे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांचं निधन

Vikram Kirloskar passed away: देशातील ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीतील दिग्गज उद्योजक आणि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रायव्हेट लिमिटेडचे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर (Vikram Kirloskar) यांचं निधन झालं. विक्रम किर्लोस्कर यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. विक्रम किर्लोस्कर यांनी आपल्या कार्यकुशल नेतृत्वाने टोयोटाला भारतात वेगळ्या उंचीवर पोहोचवलं होतं. बंगळुरु येथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती टोयोटो इंडियाने दिली आहे.

विक्रम किर्लोस्कर यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी गीतांजली किर्लोस्कर आणि कन्या मानसी किर्लोस्कर आहे. विक्रम किर्लोस्कर हे 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुंबईतील Toyota Innova HyCross एका कार्यक्रमात शेवटचं उपस्थित होते.

टोयोटा इंडियाने ट्वीटद्वारे दिलेली माहितीनुसार, टोयोटा किर्लोस्कर मोटरचे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांचं 29 नोव्हेंबर 2022 निधन झाले. या घटनेने आम्ही शोकमग्न आहोत. त्यांच्या आत्म्याला चिरशांती लाभो, अशी आम्ही प्रार्थना करतो. आमच्या संवेदना त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत आहे. विक्रम किर्लोस्कर यांच्या पार्थिवालर आज, 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी बंगळुरूमधील हेब्बल स्मशानभूमीत दुपारी एक वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

Toyota Kirloskar Motor Vice Chairman Vikram S Kirloskar has died due to a heart attack, the automaker says. He was 64.

