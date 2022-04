Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम (srikakulam) जिल्ह्यात सोमवार रात्री रेल्वे रुळ ओलांडणाऱ्या अनेक नागरिकांना भरधाव एक्स्प्रेसने (Major Accident) चिरडले. या घटनेत पाज जणांचा जागेवरच मृत्यू झाला आहे तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. ही दुर्घटना सोमवार रात्री 9 वाजेच्या सुमारास श्रीकाकुलम जिल्ह्यात सिगादम आणि चिपुरपल्ली रेल्वे स्टेशनदरम्यान घडली.Also Read - Happy Birthday Swara Bhaskar: कास्‍ट‍िंग काउचची शिकार ठरली होती स्वरा भास्कर... 'या' बोल्ड सीनने उडली होती खळबळ

Five feared killed & several injured after a speeding train ran over them at #Bathua of G #Sigadam mandal in #Srikakulam dist.

The passengers got down from Guwahati bound train, when it halt, run over by #KonarkExpress came on the adjacent track. #TrainAccident #AndhraPradesh pic.twitter.com/Gof1nv47oS

— Surya Reddy (@jsuryareddy) April 11, 2022