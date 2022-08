Twin Tower Collapse Video: उत्तर प्रदेशमधील नोएडा (Noida) येथे अवैधरित्या बांधलेले ट्विनटॉवर (Supertech Twin Towers) अखेर पाडण्यात आले आहे. अवघ्या काही सेकंदात देशातील सर्वात उंच उमारत जमीनदोस्त झाली आहे. ही इमारत कुतुबमिनारपेक्षा उंच होती असे म्हटले जात होते. ही इमारत पाडण्यासाठी 3 हजार 700 किलो वजनाच्या स्फोटकांचा वापर करण्यात आला. एडिफाय इंजिनीअरिंगला हे ट्वीन टॉवर्स पाडण्याचे काम देण्यात आले होते. ही इमारत पाडण्यासाठी 46 जणांची टीम काम करत होती. अखेरी ही इमारत पाडण्यात आली आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील एएनआयने ट्वीट केला आहे.

#WATCH | Once taller than Qutub Minar, Noida Supertech twin towers, reduced to rubble pic.twitter.com/vlTgt4D4a3

— ANI (@ANI) August 28, 2022