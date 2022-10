Twitter New Policy: ट्विटर (Twitter) हे सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफॉर्म आता टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) यांच्या हातात आले आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल त्यांना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या नावासह अनेक लोकांकडून अभिनंदनाचे संदेश आले. इतकंच नाही तर एलन यांनी ते विकत घेतल्यानंतर ट्रम्प यांचे ट्विटर अकाऊंट रिस्टोअर केले जाईल, असा दावाही ट्रम्प यांनी केला होता. यासोबतच ट्विटरच्या पॉलिसीजमध्ये (Twitter New Policy) अनेक बदल केले जातील असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. या सर्वांवर आता एलन मस्क यांनी उत्तर दिले आहे.Also Read - Sun Smiling : ग्रहणानंतर हसताना दिसतोय सूर्य, विश्वास बसत नसेल तर नासाने शेअर केलेला हा फोटो नक्की पाहा!

ट्विटरचे नवे बॉस बनलेले जगातील सर्वात मोठे उद्योगपती एलन मस्क यांनी म्हटले आहे की, नवीन ‘कंटेंट मॉडरेशन कौन्सिल’च्या समिक्षेपूर्वी कोणतीही बंदी घातलेली ट्विटर खाती पुन्हा सुरू केली जाणार नाहीत. यासोबतच त्यांनी आपल्या नव्या ट्विटमध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की, ट्विटरच्या धोरणात आतापर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एलन मस्क यांनी म्हटले आहे की सोशल मीडिया कंपनी ‘कंटेंट मॉडरेशन’ (ऑनलाइन कंटेंट निरीक्षण आणि छाटणीची प्रक्रिया) स्थापन करेल आणि त्यांच्या मंजुरीनंतरच कंटेंट किंवा अकाउंट पुन्हा सुरु करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. Also Read - Kriti Kharbanda Birthday: अभिनेत्री असण्यासोबतच ज्वेलरी डिझायनरही आहे क्रिती खरबंदा, 32 वा वाढदिवस करतेय साजरा!

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022