बलरामपूर (उत्तर प्रदेश) : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने (corona second wave) देशात थैमान घातले आहे. या लाटेत देशातील कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूंची संख्या तीन लाखांच्या वर गेली आहे. देशात सध्या दररोज तीन ते चार हजार जणांचा कोरोनामुळं मृत्यू होत आहे. यामुळं देशात काही ठिकाणी मृतदेह नदीत (Dead bodies in river) तरंगताना दिसून आले होते. यानंतर मृतदेहांना नदीत फेकण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि या नद्यांवर जल पोलिसांची नियुक्ती देखील करण्यात आली. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या बलरामपूर (Balrampur up) जिल्ह्यातला एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओत दोन तरूण एक मृतदेह राप्ती नदीमध्ये फेकताना दिसत (youths were seen throwing a body into the Rapti river) आहेत. यातील एकाने पीपीई किट देखील परिधान केलेली दिसत आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल (viral video) होत आहे.

व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ बलरामपूर जिल्ह्यातील राप्ती नदीवर (Rapti river) असलेल्या सिसई घाट पुलावरील असल्याचा सांगण्यात येत आहे. या व्हिडिओ विषयी बोलताना बलरामपूरचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ विजय बहादूर सिंह (Chief Medical Officer Dr. Vijay Bahadur Singh) यांनी सांगितले की, "राप्ती नदीमध्ये फेकण्यात आलेला मृतदेह सिद्धार्थनगर जिल्ह्यातील शोहरतगड येथील रहिवाशी प्रेमनाथ मिश्र (Premnath Mishra) यांचा आहे. 25 मे रोजी कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालयातील एल 2 वार्डमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 28 मे रोजी प्रेमनाथ मिश्र यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला".

पुढे बोलताना सीएमओ डॉ विजय बहादूर सिंह यांनी सांगितले की, “कोव्हिड प्रोटोकॉल प्रमाणे मृताचं शव त्यांच्या नातेवाइकांकडे सोपवण्यात आलं होतं. व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओत शव नदीत फेकताना दिसून येत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच बिहार आणि उत्तर प्रदेशात नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मृतदेह आढळून आले होते. या घटनेवर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. त्यानंतर पुन्हा उत्तर प्रदेशातील ही घटना समोर आली आहे.