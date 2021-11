नवी दिल्ली : आधार कार्डच्या (Aadhaar Card) गैरवापराच्या अनेक बातम्या तुम्ही वाचल्या आणि ऐकल्या असतील. एखाद्याच्या आधार कार्डचा गैरवापर बेकायदेशीर आहे, परंतु आतापर्यंत भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (UIDAI) या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र आता भारत सरकारने UIDAI ला आधार कायद्याचे (Aadhaar Act) पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा अधिकार दिला आहे.(UIDAI will impose fine of Rs one crore for misuse of Aadhar card)Also Read - Aadhar Card Update: देशभरात कुठेही कधीही, पोस्टमन देखील करून देईल आधारमध्ये मोबाईल नंबर अपडेट

विशेष म्हणजे या संदर्भात यापूर्वीच कायदा करण्यात आला आहे. आता दोन वर्षांनंतर या नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार आधार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर UIDAI कारवाई करू शकते आणि त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही करू शकते. कायद्यानुसार UIDAI ला दोषींवर एक कोटीपर्यंतचा दंड ठोठावण्याचा अधिकार असेल. सरकारने 2 नोव्हेंबर रोजीच UIDAI नियम 2021 ची अधिसूचना जारी केली आहे. (UIDAI will impose fine of Rs one crore for misuse of Aadhar card) Also Read - Aadhaar Update: आता घरबसल्या करू शकता 'आधार'मध्ये हे महत्वाचे बदल; UIDAI ने ट्वीट करून दिली महत्त्वाची माहिती

UIDAI च्या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार दाखल करता येते. नियुक्त अधिकारी या प्रकरणांची सुनावणी करतील आणि उल्लंघन करणाऱ्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. एवढेच नाही तर दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणातही त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येते. (UIDAI will impose fine of Rs one crore for misuse of Aadhar card) Also Read - Link Aadhaar Card with DL: घरबसल्या आधार कार्डशी लिंक करा ड्रायव्हिंग लायसन्स; येथे क्लिक करून जाणून घ्या सोप्पी पद्धत