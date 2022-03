Russia-Ukraine War : रशियाने लष्करी हल्ला (Russia-Ukraine War) केल्यामुळे युक्रेन (Ukrain) देश मोठ्या संकटात सापडला आहे. या युद्धाचा आज 10वा दिवस आहे. युद्ध परिस्थितीमुळे युक्रेनमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण आहे. अशामध्ये मोदी सरकारद्वारे (Modi Government) युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी (Indian medical students ) युक्रेनमध्ये अडकले होते. बऱ्यापैकी विद्यार्थी मायदेशी परतले आहेत तर काही विद्यार्थ्यांनी युक्रेनच्या सीमा पार केल्या आहेत. या युद्धामुळे युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात होते. पण आता या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.Also Read - Russia Ukraine War : संयुक्त राष्ट्र महासभेत 141 देश रशियाच्या विरोधात; भारताने घेतली तटस्थ भूमिका!

Amid the ongoing evacuation of Indian medical students from #Ukraine, National Medical Commission (NMC) allows Foreign Medical Graduates with incomplete internships due to compelling situations like the Covid19 & war…to apply to complete internships in India if they clear FMGE pic.twitter.com/tqxeCNPdYy

— ANI (@ANI) March 5, 2022