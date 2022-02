Union Budget 2022: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) संसदेत अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला. कोरोना काळात आर्थिक परिस्थितीचा सामना कराव्या लागलेल्या करदात्यांना (Taxpayers) यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. अर्थसंकल्प 2022 मध्ये करदात्यांना पर्यायी आयकर प्रणालीकडे (New Income Tax System) वळवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तसं झाले नाही. देशातील करदात्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित दिलासा मिळालेला दिसत नाही. कारण अर्थमंत्र्यांनी इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये (Income tax slab) कोणताही बदल न करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे करदात्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. तर दुसरीकडे मात्र, सर्वसामान्य नोकरदारवर्गाला दिलासा मिळाला आहे.Also Read - Budget 2022: सामान्य अर्थसंकल्पानंतर काय महागलं, काय स्वस्त झालं? येथे जाणून घ्या सर्वकाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले, – आयकर रिटर्न फाईल करताना चूक झाल्यास दिलासा, पुन्हा रिटर्न फाईल करु शकतात. करदाते त्यांचे वार्षिक रिटर्न दोन वर्षांसाठी अपडेट करू शकतील. विशेष म्हणजे त्यात काही दुरुस्ती असल्यास त्यात बदल करू शकतील. याद्वारे करदात्यांना त्यांचा थकित करही भरू शकतात. यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवे आयटी रिटर्न पोर्टल (New IT Return Portal) सुरू करणार आहे. त्याचबरोबर को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांच्या करात कपात करण्यात आली आहे. ज्या सोसायट्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 ते 10 कोटी रुपये आहे, त्यांचा करात कपात करण्यात आली आहे. त्यांचा कर 12 टक्क्यांपासून 7 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. या घोषणेमुळे सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. सहकार क्षेत्राला सध्या 18 टक्क्यांनुसार कर भरावा लागतो. यापुढे सहकार क्षेत्राला 15 टक्क कर भरावा लागेल. Also Read - Union Budget 2022: शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी 'पीपीपी' योजना, सेंद्रिय शेतीवर सरकारचा भर



याशिवाय दिव्यांग व्यक्तींच्या पालकांना विम्यावर मिळणारी लपसम टॅक्स कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये अॅन्युटीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. 60 वर्षांच्या वयापर्यंत हा लाभ लागू होईल. Also Read - Union Budget 2022: देशाचा कारभार चालवण्यासाठी असा येतो पैसा आणि असा जातो पैसा ! जाणून घ्या नेमकं काय आहे रुपयाचं गणित

दुसरीकडे, गरीबांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. सरकार 80 लाख घरांची निर्मिती करणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरीबांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी खासगी बिल्डरांशी चर्चा करणार आहोत. मध्यस्थांमुळे वाढणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असेल अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 80 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत, असे त्या म्हणाल्या.