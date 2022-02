Union Budget 2022 Latest Update: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Budget 2022-23) संसदेत सादर करत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाल्या की सर्वांगीण कल्याण हे आमचे ध्येय आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (farmers’s income) वाढविण्यासाठी पीपीपी पद्धतीने योजना (PPP scheme) सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच सेंद्रिय शेतीवर सरकारचा भर राहणार असून शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा (Digital service) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.Also Read - Union Budget 2022: देशाचा कारभार चालवण्यासाठी असा येतो पैसा आणि असा जातो पैसा ! जाणून घ्या नेमकं काय आहे रुपयाचं गणित

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी ही योजना आणली जाईल. किमान आधारभूत किमतीवर गहू आणि धान खरेदीसाठी सरकार 2.37 लाख कोटी रुपये देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की गंगा नदीच्या काठावरील 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभरात प्रोत्साहन दिले जाईल. Also Read - Budget 2022: बजेटमध्ये दळणवळणावर भर, 25000 किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग, 400 नवीन वंदे भारत ट्रेनची घोषणा

रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये गव्हाची खरेदी आणि खरीप हंगाम 2021-22 मधील धानाची अंदाजे खरेदी 163 लाख शेतकर्‍यांकडून 1208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि धान कव्हर मिळेल आणि एमएसपीचे 2.37 लाख कोटी रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील, असे देखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. Also Read - Budget 2022 Expectations: महागाई आणि बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' land in 5 km wide corridors along the river Ganga, in the first stage: FM Nirmala Sitharaman#Budget2022 pic.twitter.com/aFQ3uTYJ5O

— ANI (@ANI) February 1, 2022