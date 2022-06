Union Minister Dr. Bhagwat Karad Video : केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि भाजपचे खासदार डॉ. भागवत कराड (Union Minister Dr. Bhagwat Karad) यांचा चांगुलपणा समोर आला आहे. केंद्रात मंत्रीपदावर असताना सुद्धा भागवत कराड यांच्यातील डॉक्टर आजही जीवंत असल्याचे एका व्हिडिओतून दिसून येत आहे. सध्या सोशल मीडियावर (Dr. Bhagwat Karad Video) भागवत कराड यांचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत असून त्यांचे खूप कौतुक होत आहे. केंद्रीय मंत्री असलेल्या भागवत कराड यांनी प्रोटोकॉल बाजूला ठेवत एका फोटोग्राफरचे प्राण वाचवले आहेत.Also Read - Farhan Akhtar आणि Shibani Dandekar हनिमूनला झाले रोमँटिक, समुद्रात पोहताना एकमेकांना असं केलं किस!

केंद्रीय मंत्री भागवत कराड शल्य-चिकित्सक आहेत. ते 16 जून रोजी दिल्लीमध्ये एका कार्यक्रमाला गेले होते. या कार्यक्रमाचे कव्हरेज करण्यासाठी आलेला फोटोग्राफर अचानक बेशुद्ध पडला. त्यामुळे कार्यक्रमस्थळी एकच गोंधळ उडाला. अशामध्ये केंद्रीय मंत्री असताना सुद्धा भागवत कराड यांनी प्रोटोकॉल बाजूला ठेवत तातडीने फोटोग्रॅफरच्या दिशेने धाव घेतली आणि त्याची तपासणी केली. त्यांनी फोटोग्राफरची नाडी तपासली. यानंतर फोटोग्राफरचे पल्स रेट वाढवण्यासाठी त्याचे पंजे दाबण्यास सुरुवात केली. कोणताही विलंब न लावता त्यांनी ताबडतोब या फोटोग्रॅफरवर प्रथमोपचार केले. Also Read - Viral Video :...अन् भर लग्नात नवरदेवाने डान्स करता करता नवरीच्या तोंडावर मारली लाथ!

Humanity above all !

Why are Doctors Devdoot ?

Watch the video know.

Yet another inspiring example set by our Union Minister @DrBhagwatKarad ji by providing immediate relief to a cameraman who fainted during Hon Minister’s TV interview.

Salute, Dr Karad ji! pic.twitter.com/IP4gXv5PHx

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 17, 2022