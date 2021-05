नवी दिल्ली: देशात कोरोनाव्हायरसनं (Coronavirus) थैमान घातलं आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी (Break the Chain) सध्या लसीकरण हाच एकमेव मार्ग सध्या तरी देशासमोर आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यात कोरोना लसीचा तुटवडा (Corona Vaccine Shortage in India) जाणवत असल्यामुळे जनतेला नव्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. अनेक राज्यात लसीकरण ठप्प झालं आहे. लसीचा मुबलक पुरवठा होत नसल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. अशातच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) यांनी लसींच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारला मोठा सल्ला दिला आहे. Also Read - 'भाईजान' मदतीसाठी आला धावून, गरजू कोरोना रुग्णांना मोफत देणार ऑक्सिजन कंसंट्रेटर

कोरोना लसीची समस्या 15-20 दिवसांत सुटेल, असं देखील नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे. गडकरी म्हणाले, देशातील इतर फार्मा कंपन्यांना कोरोना प्रतिबंधक लस निर्मितीचे परवाना (License) देण्यात यावे. कोरोना लसच्या उत्पादनावर सरकारनं जोर द्यायला हवा. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejariwal) यांनी देखील असाच एक प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. Also Read - LIVE: कोरोना लसींचा तुडवडा, काँग्रेस आक्रमक; मुंबईसह उपनगरात नरेंद्र मोदींविरुद्ध पोस्टरबाजी

नितीन गडकरी यांनी रसायने आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांना सांगितलं की, देशात सध्या कोरोना लसीच्या पुरवठ्या पेक्षा मागणी जास्त आहे. पुरवठा करण्यास अडचण निर्माण होत असेल तर 1 ऐवजी 10 कंपन्यांना निर्मितीचे परवाने द्यायला हवे. देशातील प्रत्येत राज्यात 2-3 फार्मा कंपन्या आहेत. त्यांच्याजवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील आहे. त्यांना लसीचा फॉर्म्युला देऊन त्यांच्याशी योग्य समन्वय करून लसींचं उत्पादन वाढवता येऊ शकतं. असं केल्यास 15-20 दिवसांत कोरोना लसीची समस्या सुटेल, असं नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे. Also Read - चिंता वाढली! राज्यासाठी पुढचे 10 दिवस महत्वाचे, म्युकरमायकोसिस आजारावरील इंजेक्शनचा तुटवडा

#WATCH | If vaccine demand is more than supply it creates problem. Instead of 1, let 10 more companies be given license for vaccine manufacture…Let them supply in country & later if there’s surplus, they may export. It can be done in 15-20 days: Union Min Nitin Gadkari (18.05) pic.twitter.com/gVOqMuVRNr

