मोहाली: धुम्रपानाची (Smoking) सवय अर्थात सिगारेट ( Cigarette), विडी ओढणं वाईट आहे. ते आरोग्यासाठी देखील हानीकारक (Smoking injurious to health) आहे. धुम्रपान आरोग्यासाठी तसेच पर्यावरणासाठी हानीकारक आहे. रस्त्यावर फिरणारे भुकलेले प्राणी, पक्षा चुकून हे खातात आणि त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे माहीत असूनही स्मोकर त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण हे एका तरुणाच्या लक्षात आलं आणि त्यानं वेगळीच शक्कल लढवून एक हटके बिझनेस सुरू केला आहे. रस्त्यावर पडलेले सिगारेटचे थोटके (Cigarette Butts)उचलून एक तरुण चक्क कोट्याधिश (Karodpati) झाला आहे.

पंजाबमधील मोहाली (Mohali) येथील या तरुणाच्या हटके उद्योगाची (Unique Business) देशभर चर्चा आहे. ट्विंकल कुमार (Twinkle Kumar) असं या तरुणाचं नाव असून त्याचं सर्वत्र कौतुकही होत आहे. सिगारेट फुकणाऱ्यांमुळे ट्विंकल कुमार हा कोट्याधिश झाला हे, कदाचित पहिलंच उदाहरण म्हणावं लागेल.

Punjab: Mohali-based entrepreneur Twinkle Kumar is recycling cigarette butts into toys, cushions, and mosquito repellants. “We have installed bins at commercial spaces with smoking zones to collect cigarette butts which are processed and converted into useful things,” he says pic.twitter.com/qMaIjmnXYz

— ANI (@ANI) September 8, 2021