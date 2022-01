UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या (Up Election 2022) पहिल्या टप्प्यात 10 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने (BJP) उमेदवारांची पहिली यादी (bjp candidates first list released) जाहीर केली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) गोरखपूर विधानसभा मतदार संघातून निवडणुकीच्या रिंगणात (CM Yogi will contest from gorakhapur) उतरणार आहेत.Also Read - Corona Patient Discharge Policy: कोरोना रुग्णांना हॉस्पिटलमधून कधी घरी सोडणार?, केंद्र सरकारने डिस्चार्ज पॉलिसीमध्ये केला बदल

भाजपचे राष्ट्रीय सचिव अरुण सिंह ( BJP National General Secretary Arun Singh) आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Minister Dharmendra Pradhan) यांनी शनिवारी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन भाजपच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 57 उमेदवारांची तर दुसऱ्या टप्प्यात 38 मतदार संघातील उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूर मतदार संघातून निवडणूक लढणार आहे. तर केशव मोर्या हे सीराथू विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक रिंगणात उतरतील. Also Read - Breaking News Live Updates: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा पुतण्या सोहेल कासकर अमेरिकेतून निसटला

सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात… Also Read - Maharashtra Lockdown: लॉकडाऊनबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे मोठे विधान, म्हणाले...