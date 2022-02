UP Election 2022 Voting LIVE Updates: पहिल्या टप्प्यात दुपारी 03 वाजेपर्यंत 11 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 48.24% मतदान

Uttar Pradesh First Phase Phase 1 Polling On Feb 10: उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या (Uttar Pradesh Assembly Election) पहिल्या टप्प्यात आज, 10 फेब्रुवारीला सकाळी 7 वाजेपासून मतदानाला सुरूवात झाली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 11 जिल्ह्यात विधानसभेच्या 58 जागांसाठी पहिल्या टप्प्यात मतदान (UP First Phase Election) होत आहे. एकूण 623 उमेदवारांचे भविष्य मतदान यंत्रात बंद होणार असून त्यासाठी सुमारे 2 कोटी 28 लाख मतदार आज आपला मतदानाचा हक्क बजावतील.Also Read - PM Modi Interview: 'जनता जनार्धन विकासाच्या बाजुने.. आम्हाला सेवेची संधी देईल'

EPIC कार्डच्या जागी मतदार मनरेगा कार्ड (Nrega card), पॅन कार्ड (Pan Car), आधार कार्ड (Addhar Card) आणि पासपोर्टसह (Passport) 12 प्रकारच्या ओळखपत्रांचा वापर करू शकतात. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. मतदान होणाऱ्या जिल्ह्याच्या सीमेवर पोलिसांचा फाटा देखील तैनात करण्यात आला आहे. 10 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत मतदान होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात या 58 मतदारसंघात होत आहे मतदान…

कॅराना, थाना भवन, शामली, बुडाना, चरथावल, पुरकाजी, मुझफ्फरनगर, खतौली, मीरापूर, सिवलखास, सरधना, हस्तिनापूर, किठौर, मेरठ कँट, मेरठ, मेरठ दक्षिण, छपरौली, बडोत, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाझियाबाद, मोदी नगर, ढोलना, हापुड, गढमुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, देबाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोइलो, अलीगड, इग्लास, छटा, मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, एतमादपूर, आग्रा कँट, आग्रा दक्षिण, आग्रा उत्तर, आग्रा ग्रामीण, फतेहपूर सीकरी, खेरागड, फतेहाबाद, बाह

