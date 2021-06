लखनऊ: मुलींबाबत एक वक्तव्य करून उत्तर प्रदेश महिला आयोगाच्या सदस्य मीना कुमारी (Member of UP Women Commission Meena Kumari)आता नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यावरून आता सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. मुली मोबाइलवर मुलांसोबत तासंतास बोलतात आणि त्यांच्यासोबत पळून जातात, असं मीना कुमारी यांनी म्हटलं आहे. (Uttar Pradesh News Update) Also Read - Viral Video : अजबच! या माणसानं 180 अंशांत फिरवलं डोकं; भीतीदायक व्हिडिओ व्हायरल

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये (Crime against Women) सातत्यानं वाढ होत आहेत. महिला अत्याचार हा समाजातील एक गंभीर विषय आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं काही ठोस पावलं उचलली आहेत काय, असा सवाल मीना कुमारी यांना करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना मीना कुमारी यांनी अलीगडमध्ये मुक्ताफळं उधळली आहेत. मीना कुमारी यांच्या या वक्तव्यानंतर सर्वत्र टीकेची झोड उठली आहे. सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल केलं जात आहे.

काय म्हणाल्या मीना कुमारी?

मीना कुमारी म्हणाल्या, मुलीच्या हातात मोबाइल देऊच नये. कारण त्या मुलांसोबत तासंतास बोलतात. नंतर त्या घरातून पळून जातात. मुलीवर लक्ष ठेवण्याची आईची जबाबदारी आहे. मुलगी पळून गेली तर त्याला आईच जबाबदार आहे.

मोबाइलचा वापर वाढल्यामुळे समाजात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि हिसांचाराबाबत समाज गंभीर नाही. मोबाइल ही मोठी समस्या आहे.

मीना कुमारी पुढे म्हणाल्या की, मुलींचे मोबाइल घरच्या मंडळींनी तपासणं गरजेचं आहे. मुली कोणाशी बोलतात. हे घरच्यांना समजत नाही. पुढे जावून मोठी समस्या निर्माण होवू शकते, त्यामुळी मुलींना मोबाइल देवू नये, असं आवाहन देखील मीना कुमारी यांनी पालकांना केलं आहे. मात्र, मीना कुमारी यांच्या या वक्तव्यावर कडाडून टीका होत आहे. महिला आयोगाच्या सदस्यांकडून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.

नहीं मैडम, लड़की के हाथ में फोन बलात्कार का कारण नहीं है. बलात्कार का कारण है ऐसी घटिया मानसिकता जो अपराधियों के हौसले और बढ़ाती है. प्रधानमंत्री जी से निवेदन है सभी महिला आयोगों को ज़रा सेंसिटाइज करवाइए, एक दिन दिल्ली महिला आयोग की कार्यशैली देखने भेजिए, हम सिखाते हैं इन्हे ! pic.twitter.com/yf1YxC8i6r — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) June 10, 2021

नंतर दिलं स्पष्टीकरण-

सर्वत्र टीकेची झोड उठल्यानंतर मीना कुमारी यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्या म्हणाल्या, माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. मुले मोबाइलचा वापर अभ्यासासाठी करतात की, इतर कामासाठी करतात, याकडे त्यांच्या आई-वडिलांनी लक्ष द्यायला हवं. मुली मोबाइलवर तासंतास बोलतात आणि पळून जातात, असं वक्तव्य आपण केलं नसल्याचं देखील मीना कुमारी यांनी सांगितलं आहे.