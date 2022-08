UPI Digital Payment : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) यूपीआय (UPI) आधारित पेमेंट सिस्टीमवर शुल्क लावण्याचा केंद्र सरकारचा (Central Government) विचार सुरू असल्याची माहिती गेल्या काही दिवसांपासून समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यामध्ये यूपीआयद्वारे पैसे ट्रान्सफर (Payment Transfer) करणे महागात पडू शकते अशा चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहेत. पण खरंच हे असं होणार आहे का असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. अशामध्ये केंद्र सरकारने यूपीआय पेमेंटवर (UPI Payment) शुल्क आकारण्याबाबत महत्वाची घोषणा केली आहे.Also Read - RBI Guidelines: ग्राहकांना 'अशी' वागणूक दिली तर बँक कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई, जाणून घ्या RBI च्या गाइडलाइन्स!

गेल्या काही दिवसांपासून यूपीआय आधारित पेमेंट सिस्टमवर शुल्क आकारण्याबाबत ज्या चर्चा सुरु होत्या त्यावर केंद्र सरकारने महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. यूपीआय किंवा डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी कुठलेही शुल्क आकारण्याचा विचार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Also Read - RBI Recruitment 2022: आरबीआयमध्ये नोकरी मिळवण्याची शेवटची संधी, आत्ताच करा अर्ज

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022