नवी दिल्ली: केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा 2020 चा अंतिम निकाल जाहीर झाला आहे. यावेळी एकूण 761 उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. यूपीएससीने (UPSC) शुक्रवारी 2020 च्या परीक्षेचा निकाल घोषित केला आहे. UPSC CSE मुख्य परीक्षा 2020 मध्ये उपस्थित असलेले उमेदवार upsc.gov.in वर जाऊन त्यांचे निकाल ऑनलाइन तपासू शकतात. यूपीएससी परीक्षा 2020 मध्ये शुभम कुमार (Shubham Kumar) या विद्यार्थ्याने ऑल इंडिया रँक-1 मिळवली आहे. (UPSC CSE 2020 Final Result: Final results of UPSC Civil Service Examination 2020 announced, Shubham Kumar got All India-1 rank)

जागृती अवस्थी (Jagrati Awasthi) आणि अंकिता जैन (Ankita Jain) यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. यूपीएससीने जानेवारी 2021 मध्ये नागरी सेवा मुख्य परीक्षा 2020 आयोजित केली होती आणि या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मुलाखती/व्यक्तिमत्त्व चाचणी फेऱ्या घेण्यात आल्या होत्या. यूपीएससीने त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर गुणवत्ता यादी देखील जारी केली आहे.

यूपीएससीने जारी केलेल्या सुचनेनुसार सिव्हिल सेवा परीक्षा (मुख्य) जानेवारी 2021 मध्ये घेण्यात आली. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत ऑगस्ट-सप्टेंबर 2021 मध्ये पूर्ण झाली आहे. ज्या उमेदवारांची नावे मुलाखतीनंतर निवड यादीत आली आहेत त्यांचे रोल नंबर UPSC च्या वेबसाइट https://www.upsc.gov.in/ वर जाऊन पाहता येऊ शकतील. उमेदवार येथे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून थेट त्यांचा निकाल देखील पाहू शकतात. (UPSC CSE 2020 Final Result: Final results of UPSC Civil Service Examination 2020 announced, Shubham Kumar got All India-1 rank)

ऑगस्ट महिन्यात घेतलेल्या मुलाखती/व्यक्तिमत्त्व चाचणी फेऱ्यांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी यूपीएससीने त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर गुणवत्ता यादी देखील जारी केली आहे. उमेदवारांना थेट या लिंकवर https://upsc.gov.in/sites/default/files/FR-CSM-20-engl-240921-F.pdf क्लिक करून आपला निकाल पाहता येईल.