नवी दिल्ली: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) उपविभागीय अभियांत्रिकी (UPSC Sub Divisional Engineering Recruitment) भर्तीच्या पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. या भरती प्रक्रियेतून एकूण 6 पदे भरली जाणार आहेत. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना यूपीएससीची अधिकृत वेबसाइट (UPSC Exam) upsc.gov.in ला भेट द्यावी लागेल. ऑनलाइन पद्धतीने (UPSC Online) अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2021 आहे. (UPSC Recruitment 2021 : Vacancies for UPSC Sub Divisional Posts, Civil Engineers Apply Quickly)Also Read - SBI Recruitment 2021: एसबीआयमध्ये सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! अर्ज करण्यासाठी दोनच दिवश शिल्लक

UPSC Recruitment 2021 साठी आवश्यक पात्रता

या पदांसाठी (Sarkari Nokari) अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराचे वय 35 वर्षे असावे. तसेच या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्था किंवा विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेली असावी. कृपया लक्षात घ्या की अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी एकदा अधिकृत अधिसूचना वाचणे आवश्यक आहे. Also Read - Indian Army Recruitment 2021 : भारतीय सैन्यात TGC पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू, जाणून घ्या पात्रता आणि तपशील

UPSC Recruitment 2021 साठी अर्ज शुल्क

या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज शुल्क म्हणून 25 रुपये भरावे लागतील. उमेदवार नेट बँकिंग सुविधेचा वापर करून शु्ल्क भरू शकतात. SC, ST, PWBD, आणि महिलांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. (UPSC Recruitment 2021 : Vacancies for UPSC Sub Divisional Posts, Civil Engineers Apply Quickly) Also Read - IOCL Recruitment 2021: ऑइल इंडियामध्ये नोकरीची संधी, विनापरीक्षा निवड, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील