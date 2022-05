UPSC Result : केंद्रीय लोकसेवा आयोग 2021 (UPSC 2021) परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. या निकालामध्ये (UPSC Result Declared) यावर्षी मुलींनी बाजी मारली आहे. महत्वाचे म्हणजे पहिल्या चार क्रमांकावर मुली आहेत. 2021 च्या यूपीएससी निकालाचे हे मोठं वैशिष्ट्य आहे. युपीएससीने जाहीर केलेल्या या निकालामध्ये श्रुती शर्मा (Shruti Sharma) संपूर्ण देशात पहिल्या क्रमांकावर उत्तीर्ण झाली आहे. तर अंकिता अग्रवालने (Ankita Agarwal) दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर गामिनी सिंगला (Ganima Singh) तर चौथा क्रमांकावर ऐश्वर्या शर्माने (Aishwarya Sharma) बाजी मारली आहे. या निकालात पुण्याच्या अक्षय वखारेनं (Akshay Vakhare) 203 वा क्रमांक मिळवला आहे.Also Read - UPSC Exam Calendar 2023: स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! यूपीएससीने जाहीर केले वेळापत्रक

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आज अधिकृत वेबसाइट – upsc.gov.in वर UPSC CSE अंतिम निकाल 2021-22 जाहीर केला आहे. रेसिडेन्शिअल कोचिंग अकादमी (RCA) मधील श्रृती शर्माने भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) परीक्षेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. श्रृती सेंट स्टीफन्स कॉलेज आणि जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाची माजी विद्यार्थिनी आहे. श्रृतीच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरावरुन तिचे कौतुक केले जात आहे.

UPSC declares 2021 Civil Services Exam results

Shruti Sharma, Ankita Agarwal and Gamini Singla secure top three ranks, respectively pic.twitter.com/b0x9N0IomU

— ANI (@ANI) May 30, 2022