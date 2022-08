US Kills Al Qaeda Chief : अमेरिकेतून सगळ्यात मोठी बातमी समोर आली आहे. अल-कायदा (Al Qaeda) मोरक्या अयमान अल-जवाहिरी (Ayman al Zawahiri) याचा अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात (Drone Attack) खात्मा करण्यात आला. या वृत्ताला खुद्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन (President of US Joe Biden) यांनी दुजोरा दिला आहे. काबुलमध्ये करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यात अल जवाहिरी ठार झाला. तो ओसामा बिन लादेनचा राईट हँड होता. तसेच तो अमेरिकेवरील 9/11 हल्ल्याचा मास्टर माईंड देखील होता. ओसामा बिन लादेनचा खात्म केल्यानंतर तब्बल 11 वर्षांनंतर अल जवाहिरीला ठार मारण्यात अमेरिकेला यश आलं आहे.Also Read - Mangala Gauri Vrat 2022: अखंड सौभाग्य, सुखसमृद्धीसाठी करा मंगळागौरी व्रत, जाणून महत्त्व आणि पूजा विधी

अमेरिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, अल जवाहिरीचा 31 जुलै रोजी खात्मा करण्यात आला. तो 71 वर्षाचा होता. एकेकाळी तो ओसामा बिन लादेनचा खासगी चिकित्सक म्हणून देखील काम पाहत होता. मात्र, अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला ठार मारल्यानंतर तो अल कायदाचे नेतृत्त्व करत होता.

Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri has been killed in an air strike in Kabul. Justice has been delivered. No matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the US will find you and take you out: US President Joe Biden

