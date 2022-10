US President: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (US President Joe Biden) यांनी पाकिस्तानबाबत (Pakisthan) मोठे वक्तव्य केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांनी पाकिस्तानचे वर्णन जगातील सर्वात धोकादायक देशांपैकी एक आहे. ते म्हणाले की, ‘पाकिस्तानकडे कोणाच्याही सामंजस्याशिवाय अण्वस्त्रे आहेत’. लॉस एंजेलिसमध्ये (Los Angeles) एका कार्यक्रमादरम्यान अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हे वक्तव्य केले. यावेळी त्यांनी चीन (China) आणि रशिया (Russia) या दोन्ही देशांना फटकारले. जो बायडेन चीन आणि रशियाच्या संदर्भात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलत होते. याच वेळी त्यांनी पाकिस्तानवर देखील भाष्य केले.Also Read - Pakistan: पाकिस्तानमधील हॉस्पिटलच्या छतावर सापडले 200 हून अधिक मृतदेह, बॉडी पार्ट्सही गायब!

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस रिलीझनुसार, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कार्यक्रमात बायडेन म्हणाले की, जिनपिंग हे असे माणूस आहेत ज्यांना वाटते की, त्यांच्याकडे खूप समस्या आहेत. आपण ते कसे हाताळू शकतो? रशियामध्ये जे घडत आहे ते कसे हाताळायचे? आणि मला वाटते की जगातील सर्वात धोकादायक देश म्हणजे पाकिस्तान आहे. कारण पाकिस्तानकडे कोणाच्याही सामंजस्याशिवाय अण्वस्त्रे आहेत. हे इतर देशांसाठी धोकादायक आहे. असेही देखील बायडेन म्हणाले. Also Read - Tata Power Cyber Attack: टाटा पॉवरच्या आयटी इंफ्रास्ट्रक्चरवर सायबर अटॅक, काही सिस्टमवर परिणाम

“What I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan. Nuclear weapons without any cohesion”, said US President Joe Biden at Democratic Congressional Campaign Committee Reception pic.twitter.com/cshFV5GVHY

— ANI (@ANI) October 15, 2022