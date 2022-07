US Shooting: अमेरिकेत पुन्हा गोळीबाराची घटना घडली आहे. अमेरिकेतील इंडियाना येथील शॉपिंग मॉलमध्ये (Indiana Mall) एका माथेफिरूने अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात तिघांचा मृत्यू झाला तर दोन जण जखमी झाले. मॉलमध्ये उपस्थित एका नागरिकांने तिच्या पिस्तूलमधून गोळी झाडून हल्लेखाराला ठार मारल्याची माहिती मिळाली आहे.Also Read - Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुढचे 3 दिवस मुसळधार पाऊस, हवामान खात्याने दिला इशारा!

स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडियाना मॉलमध्ये रविवारी सायंकाळी (स्थानिक वेळेनुसार) एका फूड कोर्टात एका माथेफिरूने अंदाधुंद गोळीबार केला.यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. तर पोलिसांनी प्रत्युत्तरात केलेल्या गोळीबारात हल्लेखोर देखील ठार झाला.

ग्रीनवूड पोलिस विभागचे प्रमुख जिम इसन यांनी सांगितलं, की या घटनेत एकूण चार जणांचा मृत्यू झाला असून दोन जण जखमी झाले आहेत. शस्त्रधारी हल्लेखोराने इंडियाना मॉलच्या फूड कोर्टातील नागरिकांना टार्गेट केलं. तो तिथे जास्तीत जास्त नागरिकांना मारण्याच्या तयारीने आला होता. मात्र, तिथे एका नागरिकाने त्याला गोळ्या घालून ठार केल्याचे समजते.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी इमर्जन्सी कॉल सेंटरला इंडियाना मॉलमध्ये गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाली. गोळीबार सुरू झाल्यानंतर हल्लेखोराला एका नागरिकाने ठार मारले, अन्यथा मोठा अनर्थ घडला असता. हल्लेखोर जास्तीत जास्त नागरिकांना ठार मारण्याच्या तयारीने आला होता.

US: Four killed, two injured in shooting at Indiana mall

Read @ANI Story | https://t.co/sEw2b6v84u#US #Shooting #USShooting pic.twitter.com/atkYZ9LTEs

— ANI Digital (@ani_digital) July 18, 2022