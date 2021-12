मुंबई: रिलायन्स जिओने (Reliance Jio) नुकताच आपल्या ग्राहकांसाठी सर्वात स्वस्त रिचार्ज प्लान लाँच (Reliance Jio New Recharge Plan) केला होता. अवघ्या एक रुपया किमतीचा हा प्लॅन जिओने लाँच केला होता. पण हा प्लॅन लाँच केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच जिओने युटर्न घेत या प्लॅनमध्ये मोठा बदल केला आहे. जिओने ज्यावेळी हा प्लॅन लाँच केला होता तेव्हा एक रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये 30 दिवसांची वैधता आणि 100 MB डेटा ऑफर करण्यात आला होता. पण आता यामध्ये बदल करण्यात आला असून जिओने या प्लॅनची वैधता एका दिवसाची केली असून फक्त 10 MB डेटा देण्यात येत आहे. यामुळे युजर्स जिओवर नाराज झाले आहेत.Also Read - काय सांगता! Jio ने लॉन्च केला 1 रुपयाचा प्लॅन, जाणून घ्या तुम्हाला काय मिळेल Benefits

रिलायन्स जिओने कमी डेटा वापरणाऱ्या यूजर्ससाठी हा 1 रुपयाचा रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे. My Jio मोबाईल अॅपमध्ये दिलेल्या 4G डेटा व्हाउचरच्या व्हॅल्यू सेक्शनअंतर्गत तुम्हाला Others Plans मध्ये हा प्लॅन दिसेल. या प्लॅनला ट्रेनिंग प्लॅन असे म्हटले जात आहे. लाँच झाल्यानंतर बुधवारी हा प्लॅन 30 दिवसांची वैधता आणि 100 MB डेटा ऑफर करत होता. पण आता या प्लॅनवर फक्त एका दिवसाची वैधता आणि 10 MB डेटाच मिळणार असल्याचे दिसत आहे.

जिओच्या 1 रुपयाच्या प्लॅनचे वैशिष्ट्य असे होते की यूजरला 30 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळणार होती. या डेटा व्हाउचरमध्ये यूजरला 100MB हायस्पीड डेटा देखील मिळणार होता. मात्र, पर्याप्त डेटा संपल्यानंतर यूजर 1 रुपयाच्या व्हाउचरने 10 वेळा रिचार्ज करत असेल तर त्याला 10 रुपयांत 1 जीबी डेटा मिळणार होता. मात्र, इंटरनेट स्पीड 64 kbps पर्यंत घसरणार होता. या प्लॅनमध्ये यूजर्सला इनकमिंग कॉलची सुविधा मिळणार आहे. मात्र, कॉलिंग आणि मेसेजिंग (Calling and messaging) सुविधा मिळणार नाही. विशेष म्हणजे सिम सक्रिय ठेवण्यासाठी हा प्लॅन यूजरसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.