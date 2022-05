Uttar Pradesh Accident : उत्तर प्रदेशमधील (Uttar Pradesh) यमुना एक्स्प्रेस वेवर (Yamuna Express Way Accident) भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. बोलोरो आणि डंपरमध्ये भीषण अपघात (Uttar Pradesh Accident ) झाला. या अपघातामध्ये पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहे. अपघातातील जखमींवर नजीकच्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मृतांमध्ये चार महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे. या अपघातामध्ये बोलेरो गाडीचा चच्काचूर झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे अपघातातील मृत्यू झालेले पाचही जण पुण्याचे रहिवासी आहेत.Also Read - Pune Kidney Racket : रुबी हॉल क्लिनिक किडनी रॅकेट प्रकरण, 15 डॉक्टरांविरोधात गुन्हा दाखल!

मिळालेल्या माहितीनुसार, यमुना एक्स्प्रेस वेवर गुरुवारी पहाटे पाचच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. जेवार टोल प्लाझाजवळ ही घटना घडली. हा अपघात इतका भीषण होता की अपघातामध्ये दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अपघातामध्ये एकूण सात जण गंभीर जखमी झाले होते. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले. पण यामधील पाच जणांना डॉक्टरांनी मृत घोषीत केले. तर अन्य दोघे जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर कैलास रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दोघांचीही प्रकृती चिंताजनक आहे.

Five people — four from Maharashtra and one from Karnataka — killed in road crash on Yamuna Expressway in Uttar Pradesh’s Greater Noida: Police

— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2022