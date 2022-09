Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसामुळे (Uttar Pradesh Rainfall) मोठी दुर्घटना घडली आहे. लखनऊ येथे पावसामुळे भिंत कोसळून 9 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. शुक्रवारी पहाटे लखनऊमध्ये लष्कराच्या छावणीची (Army Camp) भिंत कोसळून (Wall Collapsed) ही दुर्घटना घडली आहे. भिंतीच्या कडेला झोपलेल्या 9 कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.Also Read - UP Rape And Murder Case: उत्तर प्रदेश हादरले! सख्ख्या बहिणींवर बलात्कार करुन हत्या; मृतदेह झाडाला टांगून ठेवले, 6 जणांना अटक

लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, भिंत कोसळल्यानंतर मातीच्या ढिगाऱ्यातून एका व्यक्तीला वाचवण्यात यश आले आहे. मुसळधार पावसामुळे लष्करी छावणीच्या सीमेवरची ही सुरक्षा भिंत कोसळली. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेले सर्वजण बांधकाम मजूर होते. जखमी झालेल्या एकावर उपचार सुरु आहेत.

UP | Nine people dead and 2 injured after a wall collapsed due to heavy rain in Lucknow. The incident took place in Dilkusha under Cantt: Home Department pic.twitter.com/Kxmml42KBe

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 16, 2022