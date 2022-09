UP Rape And Murder Case : उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri) जिल्ह्यात दोन दलित अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींची बलात्कार करून हत्या (UP Rape And Murder Case) करण्यात आली आहे. हत्येनंतर आरोपींनी त्यांचा मृतदेह गावातील झाडाला टांगून ठेवला. याप्रकरणामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh) खळबळ उडाली असून कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी (UP Police) 6 मुस्लिम तरुणांना अटक केली असून प्रकरणाचा कसून तपास सुरु आहे.Also Read - MNS Vrushant Wadke Arrested : मनसे विभाग प्रमुखाला बेड्या, BMC निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचं आमिष दाखवून बलात्कार!

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खेरी येथे बुधवारी दोन सख्ख्या बहिणींचे मृतदेह गावातील झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आले. 15 वर्षे आणि 17 वर्षे असे या बहिणींचे वय होते. बलात्कार केल्यानंतर दोघींची गळा दाबून हत्या करण्यात आली होती. सुरुवातीला दोन्ही मुलींना आरोपींनी घरातून ओढून घेऊन गेले. शेतामध्ये नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार केला. बलात्कारानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली. हत्येनंतर आरोपींनी त्यांचा मृतदेह गावातील झाडाला लटकवून दिला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला आरोपींनी दोन्ही बहिणींवर बलात्कार केला. बलात्कारानंतर मुलींनी जेव्हा लग्नासाठी लगादा लावला तेव्हा आरोपींनी दोघींची गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर दोघींचे मृतदेह झाडाला लटकवले. याप्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक केली आहे. छोटू, जुनेद, सोहेल, हफिजुल रहेमान, करीमुद्दीन आणि आरीफ अशी या अटक करण्यात आलेल्यांची नावं आहेत.

आरोपीला अटक करताना झालेल्या चकमकीत जुनेद जखमी झाला. त्याच्या पायावर पोलिसांनी गोळी झाडली त्यानंतर त्याला अटक केली. पोलिसांनी आरोपींकडून एक मोटरसायकल, गावठी कट्टा आणि काडतुसे जप्त करण्यात आली. सहाही आरोपींनी आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे लखीमपूरचे पोलिस अधीक्षक संजीव सुमन यांनी सांगितले. या घटनेमुळे फक्त उत्तर प्रदेशच नाही तर संपूर्ण देश हादरला आहे.