Pauri Garwhal bus accident : लग्नाहून परत येणाऱ्या वरातीवर काळाने घाला घातला आहे. बस (bus)दरीत कोसळून 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर लोक हे जखमी झाले आहेत. उत्तराखंडातील (Uttarakhand ) पौडी (Pauri) जिल्ह्यामध्ये ही मन हेलावून टाकणारी घटना घडली. या बसमध्ये तब्बल 45 ते 50 जण होते. एका खोल दरीत बस कोसळल्याने एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झाल. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस पथक घटनास्थळी रवाना झाले. मंगळवारी रात्री उशीरा ही घटना घडली. बस जवळपास 500 मीटर खोल दरीत कोसळल्याने रात्री उशीरापर्यंत बचावकार्य सुरु होते. आता जखमींना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तर मृतदेह हे शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत.

दुपारी 12 च्या सुमारास लग्न लावून ही बस लालढांग हरिद्वार येथून काडागाव येथे निघाली होती. सिमडी गावाजवळ वळणावर बस अचानक अनियंत्रित झाली आणि दरीत कोसळली. एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमने रात्रीच्या अंधारात प्रवाशांचे बचावकार्य केले. रात्रीचा अंधार आणि 500 फूट खोल दरी असल्याने प्रवाशांना बाहेर काढताना अनेक अडचणी आल्या.

Uttarakhand | 25 people found dead in the Pauri Garwhal bus accident that took place last night in Birokhal area of ​​Dhumakot. Police & SDRF rescued 21 people overnight; injured have been admitted to nearby hospitals: DGP Ashok Kumar

