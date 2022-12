Earthquake: उत्तरकाशी 3.1 तीव्रतेच्या भूकंपाने हादरली, नेपाळमध्येही जाणवले धक्के

Earthquake in Uttarkashi: उत्तराखंडची उत्तरकाशीमध्ये (Uttarkashi News) सोमवारी मध्यरात्री 1 वाजून 50 मिनिटांला 3.1 तीव्रतेच्या भूकंपाचे धक्के जाणवले. नेपाळ (Nepal Earthquake) देखील रविवारी रात्री 4.1 तीव्रतेच्या भूकंपाने हादरला. या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित आणि वित्तहानी झाली नसल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख बृजेश भट्ट यांनी दिली आहे. उत्तरकाशीमध्ये जमिनीत 5 किलोमीटर अंतरावर भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता. याआधी 12 डिसेंबर आणि 6 नोव्हेंबरला उत्तराखंडतील टिहरीमध्ये 4.5 तीव्रतेचा भूकंप आला होता. बिहारपासून हिमाचल प्रदेशातील कांगडापर्यंत भूकंपाचे धक्के जाणवले होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भूकंपाचे धक्के दूनसह संपूर्ण राज्यात जाणवले. यूरेशियन प्लेटप्रमाणे इंडियन प्लेट देखील प्रत्येक वर्षी चार ते पांच सेंटीमीटर पुढे सरकत आहे. त्यामुळे भूगर्भात हालचाल सुरू असल्याची माहिती वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजीचे प्रमुख भूकंप शास्त्रज्ञ डॉ.अजय पॉल यांनी दिली आहे.

An earthquake of magnitude 3.1 occurred 24km ESE of Uttarkashi, Uttarakhand at around 1:50 am. The depth of the earthquake was 5 km below the ground: National Center for Seismology pic.twitter.com/oc0T3Xqheh

