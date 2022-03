Vaccine For Children: देशात कोरोनाविरुद्ध सुरू असलेली लढाई आणखी तीव्र होणार आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसाठी आपत्कालीन वापरासाठी (Emergency Use) सीरम इन्स्टिट्यूटच्या ‘कोव्हॉव्हॅक्स’ (Covovax) लसीला मान्यता दिली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ आदर पूनावाला (Adar Poonawala) यांनी ही माहिती दिली.Also Read - आनंदाची बातमी! 12 वर्षांवरील मुलांच्या लसीकरणाचा मार्ग मोकळा, Corbevax लसीच्या वापराला DCGIने दिली मान्यता!

अदार पूनावाला यांनी याबाबत माहिती देताना एक ट्विट केले आहे. त्यात ते म्हणाले की “सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोव्हॉवॅक्सला डीजीसीआयने प्रौढ आणि 12 वर्षांवरील मुलांसाठी आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. जागतिक चाचण्यांमध्ये नोव्हावॅक्सने 90 टक्के पेक्षा जास्त परिणामकारकता दाखवली आहे”. (Covovax Vaccine for Children Over 12 years! granted Emergency Use Authorisation by DCGI) Also Read - EPFO Update: 24 कोटी खातेदारांना लवकरच आनंदाची बातमी, पुढच्या महिन्यात येणार मोठा निर्णय

Novavax in global trials has demonstrated more than 90% efficacy. @SerumInstIndia's brand Covovax has completed bridging studies in India & has been granted Emergency Use Authorisation by DCGI for adults & for children above the age of 12. Younger age groups will follow shortly.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) March 9, 2022