Vande Bharat Train Accident : वंदे भारत ट्रेनला (Vande Bharat Train) सतत अपघात होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या ट्रेनने धडक दिल्यामुळे गायी आणि म्हशींचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. आता पुन्हा एकदा वंदे भारत ट्रेन पुन्हा एकदा अपघाताची शिकार (Vande Bharat Train Accident) झाली आहे. गुजरातमधील वलसाड येथे वंदे भारत ट्रेनने एका गायीला धडक दिली. या अपघातात ट्रेनचा पुढील भाग तुटला आहे. या अपघातानंतर ट्रेनचे जे हाल झाले आहेत त्याचे फोटो सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Viral Photo) होत आहेत.Also Read - Tata Airbus Project : ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ पाठोपाठ ‘एअरबस- टाटा’ प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर, गुजरातमधील बडोदामध्ये उभारण्यात येणार!

मिळालेल्या माहितीनुसार, वलसाडमधील अतुल स्टेशनजवळ वंदे भारत ट्रेनचा अपघात झाला. या ट्रेनने गायीला धडक दिल्यामुळे ट्रेनच्या पुढचा भाग तुटला त्याचसोबत इंजिनचा खालचा भाग देखील खराब झाला आहे. वंदे भारत ट्रेनला अपघात झाल्याची माहिती कळताच रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. Also Read - Gujarat, HP Election 2022 Dates: गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकांची आज होणार घोषणा, दुपारी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद

A cattle runover incident occurred with passing Vande Bharat train today near Atul in Mumbai Central division at 8.17 am. The train was on its journey from Mumbai Central to Gandhinagar. Following the incident, the train was detained for about 15 minutes: Indian Railways pic.twitter.com/b6UoP3XrVe

— ANI (@ANI) October 29, 2022