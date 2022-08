Vice President Salary And Facilities: देशाला आज नवा उपराष्ट्रपती मिळणार आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी नवीन उपराष्ट्रपतींची (New Vice President) निवड होणार आहे. उपराष्ट्रपती हे पद प्राधान्यक्रमानुसार राष्ट्रपतीनंतर देशातील दुसरे सर्वात मोठे घटनात्मक पद (Constitutional Position) आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. कोणत्याही कारणामुळे राष्ट्रपतीचे पद रिकामे झाले तर उपराष्ट्रपती या पदाची जबाबदारी संभाळतात. उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ (Vice President’s Term) 5 वर्षांचा असतो. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 66 मध्ये उपराष्ट्रपती निवडण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. ही निवडणूक इलेक्टोरल कॉलेजच्या माध्यमातून आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारे घेतली जाते. यामध्ये संसदेचे दोन्ही सभागृह लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मतदान (Vice President election) करतात. उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे आवश्यक असते.Also Read - Who is Jagdeep Dhankhar: कोण आहेत भाजपचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार जयदीप धनखड?

उपराष्ट्रपतींना किती पगार मिळतो?

देशातील उपराष्ट्रपतींचा पगार हा संसदीय अधिकारी वेतन आणि भत्ते कायदा 1953 अंतर्गत निश्चित केला जातो. उपराष्ट्रपतींना वेगळे वेतन नसते. म्हणजेच उपराष्ट्रपतीपदासाठी वेगळ्या वेतनाची कुठलीही तरतूद नाही. मात्र त्यांना राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून पगार व इतर सुविधा दिल्या जातात. सध्या उपराष्ट्रपतींना दरमहा 4 लाख रुपये वेतन दिले जाते. 2018 च्या अर्थसंकल्पात या वेतनात सुधारणा करण्यात आली. यापूर्वी उपराष्ट्रपतींना 1.25 लाख रुपये प्रतिमहा वेतन मिळत होते. याशिवाय त्यांना भत्ते आणि पेन्शनची सुविधा मिळते. यामध्ये मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, वैद्यकीय, दैनंदिन भत्ता, वाहन, लँडलाइन कनेक्शन, मोबाईल फोन सुविधा आणि सुरक्षा कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

उपराष्ट्रपतींना किती पेंशन मिळते?

उपराष्ट्रपतींची पेन्शन त्यांच्या पगाराच्या 50 टक्के असते. निवृत्तीनंतरही त्यांना पेन्शनसह सर्व प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत जेव्हा उपराष्ट्रपती त्यांची जबाबदारी घेतात, तेव्हा त्यांना त्या काळात राष्ट्रपतींएवढे वेतन दिले जाते. म्हणजेच उपराष्ट्रपती जेवढा काळ राष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी संभाळतात तेवढ्या काळात त्यांचा पगार राष्ट्रपतींइतकाच असतो. तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा देखील राष्ट्रपतींप्रमाणेच असतात.

उपराष्ट्रपतीपदाबाबात इतर माहिती

उपराष्ट्रपती राज्यसभेत अध्यक्ष म्हणून काम करतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती राज्यसभेची जबाबदारी पार पाडतात. कोणत्याही कारणास्तव राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास उपराष्ट्रपती ती जबाबादारी सांभाळतात. परंतु ते जास्तीत जास्त 6 महिने ही जबाबदारी सांभाळू शकतात.त्यानंतर नव्या राष्ट्रपतींची निवडणूक घेणे बंधनकारक असते. 35 वर्षांचा कोणताही भारतीय नागरिक उपराष्ट्रपती होण्यास पात्र असतो. मात्र त्याच्याकडे कोणतेही लाभाचे पद नसावे किंवा त्याला ते सोडावे लागते.