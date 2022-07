Vice Presidential Election 2022: उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी यूपीएने रविवारी आपला उमेदवार (opposition candidate) जाहीर केला आहे. माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या मार्गारेट (Margaret Alva) अल्वा यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी (vice-presidential election) विरोधकांकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांच्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली आहे. नवी दिल्लीत विरोधी पक्षांच्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी 17 पक्षांनी मिळून सर्वानुमते हा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे. तसेच अल्वा मंगळवारी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करतील अशी माहिती देखील पवारांनी दिली.Also Read - तुरुंगातून बाहेर आल्यावर Ketaki Chitale ने केला गंभीर आरोप, म्हणाली - 'पोलिस कोठडीत माझा विनयभंग झाला'

उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर मार्गारेट अल्वा यांनी ट्वीट करून प्रतिक्रिया दिली आहे. "भारताच्या उपराष्ट्रपती पदासाठी संयुक्त विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हणून नामांकन मिळणे हा विशेषाधिकार आणि सन्मान आहे. मी अत्यंत नम्रतेने हे नामांकन स्वीकारत आणि माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे आभार मानते. जय हिंद." असे ट्वीट अल्वा यांनी केले आहे.

Opposition's Vice Presidential candidate Margaret Alva tweets, "It is a privilege and an honour… I accept this nomination with great humility and thank the leaders of the opposition for the faith they’ve put in me." pic.twitter.com/x9kf7FFrUb

— ANI (@ANI) July 17, 2022