Vivo V25 5G will be launched in India on 12th september : व्हीवोच्या Vivo V25 5G च्या भारतातील लाँचची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे. रविवारी 11 सप्टेंबर रोजी स्वतः Vivo इंडियाने या स्मार्टफोनची भारतातील लॉन्च तारीख उघड केली आहे. कंपनीने गेल्या महिन्यात Vivo V25 Pro भारतात लॉन्च केला होता. हा कंपनीचा मिड-रेंज स्मार्टफोन आहे. याच्या मागील पॅनलवर ‘रंग-बदलणाऱ्या’ काचेचे डिझाइन आहे. तसेच Vivo V25 Pro नंतर आता कंपनी Vivo V25 5G फोन आणणार आहे. या स्मार्टफोनशी संबंधित प्रत्येक तपशील जाणून घेऊया.

Vivo India ने आज रविवारी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलद्वारे Vivo V25 5G ची भारत लॉन्च तारीख जाहीर केली आहे. हा स्मार्टफोन भारतात 15 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता लॉन्च होईल. ट्विटर हँडलवर एक टीझर व्हिडिओही शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये फोनचा बॅक पॅनल आणि दोन कलर ऑप्शन्स दिसले आहेत. हे रंग निळे आणि हिरवे आहेत. कंपनी फोनमध्ये ब्लॅक कलरचा पर्याय देखील देऊ शकते असे म्हटले जात आहे.

Experience the magical world of vivo V25. A phone that provides you with delightful experiences.

Launching on 15th Sept at 12 PM.

Block your date & get ready to #DelightEveryMoment.

Know More: https://t.co/d3QmW2UhPm #vivoV25 #MagicalPhone pic.twitter.com/PbGCrLUanm

— Vivo India (@Vivo_India) September 11, 2022