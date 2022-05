Wall Collapse in Morbi: गुजरातमधील मोरबी (Morbi, Gujarat) येथे कारखाण्याची भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 12 मजुरांचा मृत्यू (12 workers killed) झाल्याची माहिती समोर येत आहे. सागर सॉल्ट कंपनीत (Sagar Salt Company) झालेल्या या दुर्घटनेत आणखी काही कामगार ढिगाऱ्याखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या मदत आणि बचावकार्य (Rescue work) सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी या घटनेवर दु:ख व्यक्त करत मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मोरबी दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (National Relief Fund) 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50,000 रुपये दिले जातील असे पीएमओने म्हटले आहे.Also Read - Corona चं संकट अद्याप टळलेलं नाही... मुख्यमंत्र्याच्या संवादात आणखी काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी

कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री ब्रिजेश मेरजा यांनी या दुःखद घटनेची माहिती देताना सांगितले की दुपारी 12 च्या सुमारास हलवड जीआयडीसी येथे असलेल्या सागर सॉल्ट कारखान्याची भिंत कोसळली. गांधीनगरमध्ये त्यांनी मीडियाला माहिती दिली तोपर्यंत ढिगाऱ्यातून 12 कामगारांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले होते. ते म्हणाले की 90 टक्के बचाव कार्य पूर्ण झाले आहे. परंतु भिंत कशामुळे कोसळली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा तपासाचा विषय आणि तो पोलिस पूर्ण करतील. तसेच राज्य सरकार लवकरच पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई जाहीर करेल अशी माहिती त्यांनी दिली.

