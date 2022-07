West Bengal ED Raid : पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) शिक्षण भरती घोटाळ्या प्रकरणामध्ये (Education Recruitment Scam Case) सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी ईडीकडून छापेमारी सुरु आहे. शुक्रवारी ईडीने पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी (Minister Partha Chatterjee) यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) यांच्या घरावर छापेमारी (ED Raid ) केली. या छाप्यामध्ये ईडीने तब्बल 20 कोटींपेक्षा जास्त पैसे जप्त केले आहेत. अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरात अक्षरश: नोटांचा ढीग लागला होता. ही कारवाई करताना पैशांचा ढीग पाहून अधिकारी देखील चक्रावले.Also Read - SpiceJet Inside Footage: वादळात अडकलेल्या स्पाइसजेटच्या विमानातील व्हिडीओ समोर, थक्क करणे दृष्य व्हायरल

ईडीकडून शिक्षण भरती घोटाळा प्रकरणाचा कसून तपास सुरु असून याप्रकरणी कारवाई सुरु आहे. पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांच्याविरोधात ईडीला काही सबळ पुरावे सापडले होते. त्या पुराव्याच्या आधारेच ईडीने शुक्रवारी त्यांच्या घरावर छापेमारी केली. या कारवाई दरम्यान ईडीने अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून 20 फोनही जप्त केले आहेत. अर्पिता मुखर्जींच्या या फोनच्या माध्यमातून नेमकं काय करत होत्या याचा तपास सुरु आहे.

ED is carrying out search operations at various premises linked to recruitment scam in the West Bengal School Service Commission and West Bengal Primary Education Board. pic.twitter.com/i4dP2SAeGG

— ED (@dir_ed) July 22, 2022