West Bengal News: प्लॅटफॉर्मवर उभ्या असलेल्या टीसीच्या अंगावर पडली विजेची तार, धक्क्दायक घटना सीसीटीव्हीत कैद!

West Bengal News: कोणावर कधी काय संकट येईल हे सांगता येत नाही. सोशल मीडियावर (Social Media) अपघाताच्या घटनांचे अनेक व्हिडिओ समोर येत असतात. सध्या व्हायरल (Viral Video) होणाऱ्या एका व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर गप्पा मारत उभ्या राहिलेल्या एका टीसीच्या अंगावर अचानक विजेची तार (Electric Wire) कोसळल्याची ही घटना आहे. या घटनेत हायव्होल्टेज विजेची तार डोक्यावर पडल्यामुळे टीसी गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या सीसीटीव्हीत (CCTV) कैद झाली आहे. पश्चिम बंगालच्या मेदिनीपूर जिल्ह्यातील खरगपूर रेल्वे स्थानकावर (Railway Station) ही घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या खरगपूर रेल्वे स्थानकावरील ही घटना आहे. बुधवारी दुपारच्या सुमारास ही घटना घडली. खरगपूर रेल्वे स्थानकावर टीसी सुजान सिंह आपल्या एका सहकारी टीसीसोबत प्लॅटफॉर्मवर गप्पा मारत उभे होते. यावेळी अचानक हायव्होल्टेज विजेची तार त्यांच्या अंगावर पडते आणि ते खाली पडतात. विजेचा ऐवढ्या जोरात त्यांना धक्का बसतो की ते प्लॅटफॉर्मवरुन थेट रुळावर खाली कोसळतात. या घटनेमुळे रेल्वे स्थानकावर एकच खळबळ उडालेली सीसीटीव्हीत दिसते.

A freak accident – a long piece of loose cable, taken by a bird somehow came in contact with the OHE wire and the other end came down and touched a TTE’s head. He suffered burn injuries but is out of danger and under treatment – at Kharagpur station yesterday afternoon! #Accident pic.twitter.com/ObEbzd1cOF

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) December 8, 2022