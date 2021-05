कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) गेल्या काही दिवसांपासून नादर स्टिंग ऑपरेशन (Nadar sting operation) प्रकरणावरून गदारोळ सुरू आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) यांच्या मंत्रीमंडळातील कॅबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम (Firhad Hakeem), सुब्रत मुखर्जी (Subrata Mukherjee), तृणमूलचे आमदार मदन मित्रा ( Madan Mitra) आणि माजी महापौर शोभन चटर्ची (Shobhan Chatterjee) यांना केंद्रीय आन्वेषण विभागाने (CBI) अटक केली. मात्र, न्यायालयाने प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन (Bail) मंजूर केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो जामीन रद्द केला. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ (Sensation in the politics of West Bengal) उडवून देणारे हे नारद स्टिंग ऑपरेशन (Narad Sting case) नेमके आहे तरी काय? याविषयी जाणून घेऊयात. Also Read - भाजप खासदाराने क्वारंटाईन सेंटरमधील शौचालय हातांनी केले साफ, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

काय आहे नारद स्टिंग प्रकरण?

मार्च 2016 विधानसभा निवडणुकीच्या एक दिवस आधी पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी घटना घडली होती. नारद न्यूजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू सॅम्यूएल (Matthew Samuel, CEO of Narad News) यांनी एक स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ (sting operation Video) जारी केला होता. या व्हिडिओमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भूकंप झाला. या व्हिडिओमध्ये मॅथ्यू सॅम्यूएल (Matthew Samuel) एका कंपनीचे प्रतिनिधी बनून तृणमूल काँग्रेसचे (Trinamool Congress MP) सात खासदार, तीन मंत्री (Ministers) आणि कोलकाता महानगरपालिकेचे तत्कालीन महापौर शोभन चटर्जी (Shobhan Chatterjee) यांना एका कामाच्या मोबदल्यात मोठी रक्कम देताना दिसत होते. Also Read - “तुम्ही कालपर्यंत म्हणत होता दीदी संपल्या, आता तुम्हाला काय म्हणाचंय?.” राम गोपाल वर्मांचा थेट मोदींना सवाल

भाजपचे षडयंत्र असल्याचा तृणमूलचा आरोप

तृणमुल काँग्रेसने (Trinamool Congress) हे प्रकरण सीबीआयपर्यंत पोहोचू नये आणि यामागे भाजपचेच षडयंत्र आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. मात्र, उच्च न्यायालायने आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात गेला. दरम्यान, या व्हिडिओत दिसलेले तृणमुल काँग्रेसचे मुकुल राय आणि सुभेंदु अधिकारी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी 2021 विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे आता भाजपमध्ये गेलेल्या या नेत्यांवर कारवाई होणार का? हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. Also Read - आता थांबतोय! प्रशांत किशोर यांची 'रणनीतीकार' म्हणून संन्यास घेण्याची घोषणा

2016 निवडणुकीत होता महत्त्वाचा मुद्दा

दरम्यान, मार्च 2016 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून नारद स्टिंग घोटाळा महत्त्वाचा मुद्दा (Narad Sting scam was important issue in 2016 Assembly elections) बनवण्यात आला होता. मात्र, त्याचा निवडणुकीवर काहीही परिणाम झाला नाही आणि ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार सत्तेत आले. यंदाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा जवळपास गायबच झाला होता. याही वेळेला ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी ऐतिहासिक बहुमत मिळवत सत्तेत परत येण्यात यश मिळवले. मात्र, नवे सरकार स्थापन होताच पुन्हा हा घोटाळा चर्चेत आला आहे. सीबीआयने या घोटाळ्यात सहभागी नेत्यांना अटक केली असून उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन देखील रद्द केला आहे.

व्हिडिओ बनावट नसल्याचा फॉरेन्सिक अहवाल

ममता बॅनर्जी यांच्या तत्कालीन सरकारने तो व्हिडिओ बनावट असल्याचा आरोप करत आणि हे संपूर्ण प्रकरण एक षडयंत्र असल्याचे सांगत नारदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅथ्यू सॅम्यूएल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तसेच चौकशी करण्यासाठी त्यांना समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, नंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने सॅम्यूएल यांना दिलासा दिला. दरम्यान, फॉरेन्सिक अहवालात हा व्हिडिओ बनावट नसून खरा असल्याचे समोर आले होते.(Narad Sting scam was important issue in 2016 Assembly elections)

‘त्या’ नेत्यावर काय कारवाई होणार?

बंगाल विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर आणि ममता बॅनर्जी यांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे. त्यानंतर सीबीआयने केलेल्या अटकेवरून हे प्रकरण दूरपर्यंत जाणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, या घोटाळ्यात नाव असेल्या आणि निवडणुकीपूर्वी तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यावर सीबीआयकडून काय कारवाई करण्यात येते हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.(Narad Sting scam was important issue in 2016 Assembly elections)