ग्रुप कॉलिंगसाठी Whatsaap ने म्यूट फीचर सादर केले आहे. या फीचरच्या नावावरूनच लक्षात येते की, तुम्ही कलिंग दरम्यान कोणालाही म्यूट करू शकतात. मात्र, म्यूट करण्याचा अधिकार फक्त ग्रुप ऍडमिनलाच राहणार आहे. ग्रुप ऍडमिनला वाटल्यास तो ग्रुपमध्ये सहभागी कोणालाही म्यूट करू शकेल.Also Read - Whatsapp Upcoming Features : आता सेंड केल्यानंतर ही एडिट करता येईल मेसेज, लवकरच येत आहे व्हाट्सॲपच हे जबरदस्त फीचर

☎️ We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:

🔇 Mute others

✉️ Message specific people

🙋 See a banner when someone joins offscreen

— WhatsApp (@WhatsApp) June 16, 2022