WhatsApp on multiple devices : सोशल मीडिया मेसेंजर अॅप व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) सतत आपल्या ग्राहकांना उत्तम अनुभव देण्यासाठी नवनवीन फीचर्स (WhatsApp features) घेऊन येत असते. मेटा कंपनीच्या मालकीचे हे अॅप यूजर्संना चॅटिंगचा अधिक चांगला अनुभव देण्यासाठी आता एका नव्या फिचरवर (WhatsApp new feature) काम करत आहे. या फिचरमुळे यूजर्संना एकाच व्हॉट्सअॅप अकाउंटने फोन किंवा टॅब्लेट अशा अनेक डिव्हाइसवरू (WhatsApp on multiple devices) चॅट करता येणार आहे. द व्हर्जच्या रिपोर्टनुसार WABetaInfo द्वारे व्हॉट्सअॅपच्या बीटा व्हर्जनमध्ये देण्यात आलेली एक स्क्रीन तुम्हाला तुमच्या मुख्य फोनमधून कोड स्कॅन करून 'इतर' डिव्हाइसला रजिस्टर करण्याचे निर्देश देते, जे तुम्ही कम्पोनियन म्हणून वापरत आहात.

दरम्यान, मागील बीटामध्ये आढळलेल्या स्क्रीनवरून असे दिसून आले आहे की डिव्हाइस अलीकडील संदेश जरी ते एंड-टू-एंड एनक्रिप्ट केलेले असले तरीही ते सिंक करू शकतात. रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की ती स्क्रीन 'रजिस्टर डिव्हाईस अॅज कम्पेनियन' स्क्रीनशी जोडलेली आहे, जी वापरकर्त्यांना इतर कोणत्याही डिव्हाइसवर व्हॉट्सअॅप वापरण्यासाठी अॅक्सेस देते. यामुळे हे फीचर व्यवस्थित काम करत असल्याचा पुरावा मिळतो.

दोन्ही स्क्रीन व्हॉट्सअॅपच्या अँड्रॉइड व्हर्जनमध्ये आढळल्या आहेत. म्हणजेच हे फिचर सेकंडरी फोन किंवा टॅबलेटवर चॅटिंगला सपोर्ट करेल. हे फिचर iOS वर देखील उपलब्ध होईल की नाही आणि ते कधी लॉन्च केले जाईल हे सध्या स्पष्ट करण्यात आले नाही. व्हॉट्सअॅप तांत्रिकदृष्ट्या आधीच लिंक्ड डिव्‍हाइसेस फिचरद्वारे तुमचे खाते एकाधिक डिव्‍हाइसेसवर वापरण्‍यास सपोर्ट करते. सध्या केवळ सेकेंडरी डिव्‍हाइस म्‍हणून व्हॉट्सअॅप संगणकावर वापर करण्यास सपोर्ट करते.