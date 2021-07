मुंबई : इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp) सतत आपल्या वापरकर्त्यांसाठी नवनवीन फीचर्स आणि अपडेट्स घेऊन येत असते. यूजर्सना चॅटिंग आणि कॉलिंग दरम्यान उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करण्यासाठी कंपनीकडून सतत प्रयत्न केले जातात. कोरोनाच्या काळातही व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या (WhatsApp) अ‍ॅप्सनी वापरकर्त्यांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे. खासकरून वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात व्हॉट्सअ‍ॅपचा (WhatsApp) वापर करण्यात आला. अशा परिस्थितीत WhatsApp वापरकर्त्यांना अधिक चांगला अनुभव देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनी एक नवीन फिचर आणणार आहे. याअंतर्गत वापरकर्ते हाय रेझोल्यूशनमध्ये आणि ते ही देखील खराब न होता फोटो (WhatsApp Photo quality feature) पाठवू शकतील. चला तर जाणून घेऊयात WhatsApp च्या आगामी फीचर्सविषयी…. Also Read - GB WhatsApp नेमके आहे तरी काय? जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती; नाहीतर होईल नुकसान!

WABetaInfo च्या अहवालानुसार WhatsApp आपल्या अँड्रॉईड फोन वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन फीचर आणणार आहे. WhatsApp बीटा व्हर्जन 2.21.14.6 मध्ये एक असे फीचर येत आहे जे व्हिडीओची गुणवत्ता बिघडण्यापासून वाचवते. या फीचर्सच्या माध्यमातून यूजर्स हाय क्वालिटीमध्ये फोटो आणि व्हिडिओ पाठवू शकतील. फोटो आणि व्हिडिओ पाठविल्यानंतर त्यांची क्वालिटी खराब होणार नाही. रिपोर्टनुसार लेटेस्ट व्हर्जनमध्ये व्हिडिओ आणि फोटोचे अपलोड कम्प्रेशन ठरवण्यासाठी तीन पर्याय उपलब्ध असतील. यामध्ये Auto, Best quality आणि Data saver यांचा सामावेश आहे. (whatsapp may soon allow users to select quality of videos and photos here are the detail) Also Read - कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यायची आहे? मग व्हाट्सअॅपवर असे शोधा जवळचे लसीकरण केंद्र

अँड्रॉइड यूजर्स व्हिडिओ पाठविण्यापूर्वी तीनपैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकतात. आपण Auto पर्याय निवडल्यास आपल्याकडे स्लो इंटरनेट कनेक्शन असले तरीही आपण काँप्रेस्ड फाइल स्वरूपात व्हिडिओ पाठवू शकता. तरata Saver चा पर्याय खासकरुन अशा यूजर्ससाठी आहे ज्यांना इतर वापरकर्त्यांना व्हिडिओ पाठवायचा आहे परंतु त्यांचा मासिक डेटा संपवायचा नाही. तर Best Quality पर्यायाविषयी बोलायचे झाल्यास आपल्या व्हिडिओची गुणवत्ता कमी न करता फाईल फॉर्मॅटमध्ये गॅलरीमधून थेट व्हिडिओ पाठवू शकता. (whatsapp may soon allow users to select quality of videos and photos here are the detail)