नवी दिल्ली : देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे (second wave of corona) मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळून येत आहेत. वाढती रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. रोज लाखोंच्या संख्येने नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळत असल्याने देशातील आरोग्य यंत्रणेवर तणाव (Stress on health system) आला आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी नागरिकांना स्वस्तात औषधी उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने जन औषधी केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) सुरू केली आहेत. याचा नगरिकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. Also Read - अरिजीत सिंहच्या आईचं कोरोनामुळं निधन; कोलकातामधील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

देशात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये लॉकडाऊन (lockdown) लावण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. यामुळे लोकांच्या रोजगारावर त्याचा परिणाम झाला आहे. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती खालवली आहे. अशा परिस्थिती नागरिकांना स्वस्तात औषधी उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकारने औषधांच्या व्यावसायात सूट दिली आहे. जन औषधी केंद्रांमध्ये (Jan Aushadhi Kendra) अनेक औषधी आणि वैद्यकीय वस्तूमध्ये सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दीड महिन्यात जनतेची 500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. Also Read - PM Narendra Modi gujarat visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात दौऱ्यावर संजय राऊत यांचं शरसंधान, म्हणाले...

देशात सध्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्ह्यामध्ये 7 हजार 733 जन औषधी केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून 1449 औषधं आणि 204 सर्जिकल आणि इतर वैद्यकीय उपकरणांची विक्री करण्यात येत आहे. सरकारने सुरू केलेल्या जन औषधी केंद्रांमध्ये N-95 मास्क 25 रुपये , तर सॅनिटायझरची देखील कमी किमतीत विक्री करण्यात येत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या जन औषधी केंद्रामधून जनतेच्या 4 हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. Also Read - लॉकडाऊनचा सकारात्मक परिणाम! राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट

जन औषधी केंद्रांमध्ये मिळणारी औषधे हे बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर ब्रॅन्डच्या औषधांच्या तुलनेत 80 टक्क्यांपर्यंत कमी दरात मिळतात. कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार गेल्याने सध्या ही जन औषधी केंद्र अनेकांसाठी रोजकारांची संधी बनले आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून हजारो तरुणांच्या हाताला काम मिळाले आहेत. केंद्र सरकार डी फार्मा किवा बी फार्मा पदवी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला हे काम सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या नफ्याचा देखील विचार करण्यात आला आहे. तसेच, यासाठी काही सोपे नियम आणि अटी देखील लागू करण्यात आल्या आहेत. देशात जन औषधी केंद्रांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकारकडून या केंद्रांची संख्या 10 गजार 500 करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. त्यामुळे जवळपास आणखी 3 हजार नवे जन औषधी केंद्र सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये ज्यांचा रोजगार गेला आहे. त्यांना रोजगाराची संधी यातून उपलब्ध होणार आहे.

एखाद्या व्यक्तीला जन औषधी केंद्र सुरू करायचे असल्यास त्याच्याकडे डी फार्मा किंवा बी फार्मा पदवी असणे बंधनकारक आहे्. एखाद्या संस्थेला किंवा एखाद्या एनजीओला हे केंद्र सुरू करायचे असेल तर त्यांनाही ज्याच्याकडे डी फार्मा किंवा बी फार्मा पदवी असेल अशाच तरुणांना रोजगार द्यावा लागणार आहे. नियमावलीनुसार जन औषधी केंद्र सुरू केल्यास औषधांच्या विक्रीवर 20 टक्के मार्जी दुकानदारांना देण्यात येईल. याशिवाय नॉर्मल आणि स्पेशल इन्सेंटिव्हस् देखील देण्याची सुविधा आहे.

नॉर्मल इन्सेंटिव्हमध्ये सरकारकडून दुकानासाठी लागणाऱ्या फर्निचरचा दीड लाखांपर्यंत खर्च देण्यात येतो तर कॉम्प्यूटर आणि फ्रिजसारख्या वस्तूंसाठी 50 हजार रुपयांचा इन्सेंटीव्ह देण्यात येतो. प्रति माह 15 हजार याप्रमाणे ही रक्कम परत केली जाते. जो पर्यंत दोन लाखांपर्यंतची रक्कम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत महिन्याला खरेदीचे 50 टक्के किंवा 15 हजार जे अधिक असतील ते दिले जाते. त्यानंतर तुम्हाला तो अर्ज ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाचे जनरल मॅनेजर यांच्या नावे नवी दिल्ली येथे पठवावा लागतो.