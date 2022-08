Who is Jagdeep Dhankhar: एनडीएचे उमेदवार जगदीप धनखर (Jagdeep Dhankhar) यांनी उपराष्ट्रपदाची निवडणूक (Vice President Election 2022 ) जिंकली आहे. त्यांनी 528 मते घेऊन विरोधी उमेदवार मार्गारेट अल्वा (Margaret Alva) यांचा पराभव केला आहे. आज झालेल्या मतदानानंतर आलेल्या निकालात धनखर यांना विजयी घोषित करण्यात आले आहे. जगदीप धनखर हे यापूर्वी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते. आता ते देशाचे उपराष्ट्रपती (Vice President of india) होणार आहेत. जगदीप धनखर यांना 528 मते मिळाली, तर विरोधी उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांना 182 मते मिळाली. जगदीप धनखर हे आता देशाचे नवे उपराष्ट्रपती बनणार आहेत. ते 11 ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतील.Also Read - Vice President Election 2022 Live Update : जगदीप धनखर बनले देशाचे नवे उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान मोदींनी केले अभिनंदन

कोण आहेत जगदीप धनखर?